Военнослужащий Карен Арменович Аветисян (1998 года рождения) погиб во вторник на оккупированных территориях Азербайджана.
Согласно информации сепаратистов, которую передает «Лрагир», они пока не могут установить причину смерти солдата.
Военнослужащий Карен Арменович Аветисян (1998 года рождения) погиб во вторник на оккупированных территориях Азербайджана.
Согласно информации сепаратистов, которую передает «Лрагир», они пока не могут установить причину смерти солдата.
Дата: 2017/04/25 19:15
Раздел: Азербайджан, СНГ
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По факту ведется расследование
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