Задержан мужчина, подозреваемый в причастности к убийству директора товузского филиала государственной страховой компании Azərsığorta Раи Байрамовой, 1956 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел АР на официальном сайте ведомства.

Задержанным оказался Велиев Видади Бахман оглу, который работал у Байрамовой бухгалтером.

Как сообщалось ранее, тело Байрамовой было найдено утром в субботу, 22 апреля, в ее рабочем кабинете. Стены кабинета и письменный стол Байрамовой были запачканы кровью. Убийца несколько раз ударил Байрамову головой об стол, а затем добил ее ударом кирпича по голове. Убийство было совершено за два дня до обнаружения тела (в четверг).

Между тем, как рассказали Sputnik Азербайджан в Управлении полиции Товузского района, задержанный признался в содеянном и показал, что между ним и Байрамовой и ранее происходили конфликты. По его словам, Байрамова присваивала средства, а потом обвиняла его в недостаче. В день убийства (20 апреля) Велиев принес Байрамовой документы на подпись и между ними снова разгорелся скандал. В ходе конфликта Байрамова дала Велиеву пощечину, да так, что мужчина (тщедушный, по отзывам полицейских) не устоял на ногах и упал.

Оскорбившись таким поведением директора, мужчина встал и принялся бить Байрамову. Затем он поднял с пола кирпич, которым подпирали дверь, чтобы она не закрывалась, и ударил им Байрамову по голове…

По факту умышленного убийства в отношении Велиева возбуждено уголовное дело.