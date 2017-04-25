Министр иностранных дел России Сергей Лавров снова оговорился и назвал самопровозглашенную ЛНР «Лаосской народной республикой». Как сообщает «Корреспондент», инцидент произошел на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером во вторник, 25 апреля.

В частности, стороны обсуждали расследование подрыва автомобиля миссии ОБСЕ в Луганской области.

«Исходим из того, что в расследовании должны участвовать наряду со Специальной мониторинговой миссией (ОБСЕ) и представители контактной группы и Совместный центр координации и контроля, о котором я упомянул, и власти Украины, и провозглашенной Лаосской… Луганской народной республики», – сказал Лавров.