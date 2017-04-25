Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил намеченную на вторник в Иерусалиме встречу с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем.

Причиной стало намерение немецкого политика провести беседу с представителями израильского гражданского сообщества, выступающими против дальнейшего строительства еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на радиостанцию «Дойче велле».

Накануне глава израильского правительства дал понять, что негативно относится к желанию З.Габриэля встретиться с левыми правозащитными организациями Израиля. По данным израильских СМИ, Б.Нетаньяху поставил З.Габриэля перед выбором — встречаться с правозащитниками или с ним.

Глава германского МИД, в свою очередь, пытался объяснить, что встреча с теми, кто критикует действия правительства, это совершенно нормальная практика. «Мы проводим подобные мероприятия на протяжении многих лет во многих странах», — сказал министр.

Он подчеркнул, что отмена встречи с Б.Нетаньяху не станет катастрофой и не изменит его отношения к Израилю.

Во встрече с З.Габриэлем примут, в частности, участие представители организации отслуживших солдат Breaking the Silence («Нарушающие молчание»), которая критически относится к политике поселений израильского правительства, и некоммерческой организацией «Бецелем», заботящейся о соблюдении прав палестинцев.