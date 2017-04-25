Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Афлатуна Ахмед оглу Амашова орденом «Шохрат» за активное участие в общественно-политической жизни страны.
Информацию об этом распространил официальный сайт главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Афлатуна Ахмед оглу Амашова орденом «Шохрат» за активное участие в общественно-политической жизни страны.
Информацию об этом распространил официальный сайт главы государства.
Дата: 2017/04/25 17:30
Раздел: Азербайджан
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По факту ведется расследование
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