Обращение Дональда Трапа по случаю годовщины так называемого «геноцида 1915 года» в Османской империи не слишком обрадовало Ереван.

Об этом в соцсети Фейсбук написал политолог Расим Мусабеков.

Политолог продолжил: «Президент США при характеристике этого события воспользовался не правовой формулировкой на армянском языке «Мец Егерн» и не произнес вожделенного армянами слова «геноцид». В добавок он, вопреки продвигаемой армянскими лоббистами цифры о полутора и даже двух миллионах убитых в ходе этих трагических событий вековой давности, ограничил общее число жертв (депортированных, пострадавших и погибших) в 1,5 миллиона, что в принципе соответствовало численности армян тогдашней Османской империи. По факту почти все депортированные лица, а среди пострадавших они составляли большинство, оказались за границами новообразовавшейся Турецкой Республики, так как провинции Ирак, Ливан и Сирия, были переданы под мандат Великобритании и Франции».

«Так что подпереть авторитетом американского президента мифическую и крайне преувеличенную цифру погибших армян, их лоббистам далее будет сложно», — подытожил Р.Мусабеков.