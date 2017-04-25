В Бакинском метрополитене завершается подготовка к IV Играм исламской солидарности, которые пройдут в столице Азербайджана с 12 по 22 мая.

Как сообщили Trend во вторник в ЗАО «Бакинский метрополитен», в связи с проведением Игр был подготовлен и утвержден план специальных мероприятий.

Отмечается, что во время IV Игр исламской солидарности метрополитен будет работать в усиленном режиме. В день открытия и закрытия Игр в график работы метро будут внесены изменения: в эти дни метро будет работать с 06:00 до 02:00. В другие дни метро будет работать до часу ночи. Если поток пассажиров будет большим, время работы может быть продлено.