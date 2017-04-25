Центральная Азия находится в ловушке между крупными державами, такими как Россия и Китай, и может оказаться в состоянии войны. Об этом, как пишет ca-news.org, говорится в книге основателя и директора частной разведывательно-аналитической организации Stratfor, американского политолога Джорджа Фридмана.

Strategic Forecasting Inc. — американская частная разведывательно-аналитическая компания. Основана в 1996 году.

«Центральная Азия разрушается. Скорость и масштабы частично зависят от политических и экономических сдвигов в России, Китае, Афганистане и др. География является основной причиной, по которой внешние силы увеличивают свое влияние в Центральной Азии»,- говорится в статье.

«Регион начинается от Каспийского моря на западе до Тянь-Шаньских гор на юге и Алтайских гор на востоке. Диапазоны разделяют регион от Афганистана на юге и Китая на востоке. Казахстан, Узбекистан и Туркменистан в основном равнинные. Таджикистан и Кыргызстан являются горными. На севере — обширная казахская степь. Казахстан имеет 3000-мильную границу с Россией», — пишет автор.

Но даже страны Центральной Азии, удаленные от России и отрезанные от Китая горами, слабы. С конца 600-х годов коренные тюркские державы, которые держали Персию, и китайцы, все в какой-то отрезок времени управляли частями региона. Годы войны и иностранное господство привели к росту слабых государств в Центральной Азии. Современные границы региона связаны с советскими проектировщиками, которые нарисовали их в 1920-х и 1930-х годах, утверждает Д.Фридман.

По его словам, границы не имеют природного характера. Они не показывают этнических или национальных различий. Например, около 23% населения Казахстана составляют этнические русские. Этнические узбеки составляют около 14% Кыргызстана и более 13% Таджикистана. Центральная Азия является регионом большого этнического и регионального стресса. Границы подвергают риску единству современных государств.

География и советское инфраструктурное планирование имеют значение для пяти стран Центральной Азии. Главный стресс — это сильная борьба за дефицитные ресурсы, такие как вода. Регион нуждается в двух реках — Сырдарье и Амударье.

В советское время страны, расположенные выше по течению (Таджикистан и Кыргызстан), предоставляли воду остальному региону через централизованный план. Это позволило использовать водохранилища и уровни водораспределения в регионе на основе экономических целей СССР, анализирует автор.

Другие страны, в свою очередь, дали электроэнергию бедным ресурсами Таджикистану и Кыргызстану. После распада СССР опасения росли, особенно в Узбекистане, в странах, расположенных выше по течению, использующих воду для выработки электроэнергии.

Ограниченные ресурсы, рост населения и использование электроэнергии и воды для бартера могут усилить этническую и пограничную напряженность. Особенно в плотной и густонаселенной Ферганской долине. Она расположена между Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном.

Близость региона к Афганистану добавляет хаос. Это угрожает Центральной Азии. Афганистан граничит с тремя центральноазиатскими государствами: Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном. Страна теперь пытается вернуться к своим фракционным корням. Когда США выводили большую часть своих войск, правительство Кабула выступала против этого из-за быстро растущего мятежа талибов, пишет Фридман.

Фактически, правительство является лишь одной фракцией среди многих. Правительства региона боятся, что боевики и насилие перекинутся на них. Кроме того, центральноазиатские боевики, пересекающие Афганистан, встречаются с группами из «Талибан» и «Исламское государство», действующее в стране. Эти боевики могли получить подготовку и вооружение, которые можно было бы использовать в Центральной Азии. Центральноазиатские боевики теперь борются с ИГ и другими группировками в Сирии и Ираке. Они рискуют безопасностью в своих родных странах.

География лежит в основе войны в Центральной Азии. Это чревато напряженностью из-за этнической принадлежности, советских границ и высокой конкуренцией за ресурсы. Кроме того, эта сложная и разделенная область открыта для внешних сил. Кризисы в соседних странах вызывают хаос в регионе, заключается в статье.