Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что он решил сократить длительность своего визита в Москве в связи с подрывом автомобиля наблюдателей организации в самопровозглашенной ЛНР. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что придает «не менее большое значение» участию в Московской конференции по международной безопасности и проведению консультаций с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«В свете недавнего инцидента я решил сократить свое пребывание здесь до минимума, однако я придаю, тем не менее, большое значение как участию в конференции, так и проведению консультаций с вами, господин министр», — сказал Заньер.

Он также заявил, что «это непростое время для ОБСЕ и первая жертва такого рода».

«Мы очень опечалены. Намерены сделать все необходимое для скорейшего проведения расследования, хотелось бы как можно скорее добиться ясности и четкости, а виновных – привлечь к ответственности», — заявил генсек ОБСЕ.