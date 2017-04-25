В России власть может начать масштабные военные действия на Кавказе, а главу Чечни постарается представить диктатором.

Как заявил в интервью Politeka раввин и политолог Авраам Шмулевич, на фоне растущих волнений на Кавказе, где активно бастуют дальнобойщики, Кремль хочет переключить внимание граждан на Кадырова и сместить с должности того, кого ненавидит большая часть россиян.

Уже появилась тема геев, которых убивают в Чечне. Хотя все прекрасно знают, что людей в Чечне убивают давно и часто. Опять начинается информационная кампания, которая выставляет Кадырова как диктатора, который несет угрозу остальной России, — считает политолог.

Против дагестанских дальнобойщиков уже даже пытались использовать бронетехнику. Для Москвы жизненно важно не допустить, чтобы на Северном Кавказе возникло мощное народное движение, действует не террористическими, а цивилизованными методами (демонстрации, забастовки), которая выступает под экономическими и национально-освободительными лозунгами. Если они сольются вместе — это будет конец власти Кремля, — сказал Шмулевич.