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Сын Тельмана Исмаилова сумел избежать банкротства

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Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве Алекпера Исмаилова, сына известного бизнесмена Тельмана Исмаилова (основатель группы АСТ и экс-владелец Черкизовского рынка), в связи с тем, что он погасил задолженность перед инициатором банкротства — «БМВ Банком», передает корреспондент 1prime.ru из зала суда.

Заявление «БМВ Банка» о банкротстве Исмаилова-младшего поступило в арбитраж 9 января. На заседании суда в понедельник представитель банка заявил отказ от требований. «Мы отказываемся от заявления в связи с тем, что 20 апреля поступил последний платеж, обязательства перед банком погашены в полном объеме», — сказал представитель кредитной организации.

Он уточнил, что на момент обращения в суд сумма долга составляла 50 тысяч долларов, она была погашена тремя платежами, которые с 20 марта осуществил представитель Исмаилова. По данным СМИ, Алекпер Исмаилов является совладельцем ряда компаний, входящих в группу АСТ.

Российский «БМВ Банк» — «дочка» германского автоконцерна BMW, лицензию получил в 2008 году.

Дата: 2017/04/25 21:00

Раздел: Азербайджан, СНГ

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