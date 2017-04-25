Глава государства отметил, что интерес этот подогревает в том числе успешное использование оружия в Сирии, передает Life.ru.

В зарубежье растёт интерес к российскому экспортному вооружению. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин сегодня на заседании военно-промышленной комиссии на заводе «Сатурн» в Рыбинске.

— Реализуя планы госпрограммы вооружения, нужно учитывать ещё одно важное обстоятельство — интерес к российскому вооружению в мире растёт.

Мы это видим не только по публичным политическим заявлениям, но и по объёмам контрактов. Это происходит благодаря эффективному применению нашего оружия в реальных условиях, в том числе в антитеррористической операции в Сирии, — сказал глава государства.

Он отметил, что предприятия ВПК загружены заказами Минобороны РФ. Заказы из зарубежья реализовывать сложнее, но уходить с мирового рынка нельзя.