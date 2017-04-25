24 апреля в Кимрах Тверской области на свадьбу к Рафику Гурбанову и Эльмире Халиловой ворвался ОМОН. Силовики с оружием в руках попросили гостей соблюдать спокойствие и предъявить документы.

На свадьбе среди гостей были журналисты газеты «Кимры сегодня», которые и рассказали о случившемся.

Оперативники сухо пояснили журналистам, что ничего чрезвычайного не происходит, просто идет проверка паспортного режима – «рутинная работа» в борьбе с терроризмом. Рутинной работой ОМОН решил заняться не раньше не позже, на свадьбе – проверка паспортного режима заняла 2 часа – с 18.30 до 20.30.

Далее силовики принесли публичные извинения за причиненные неудобства и свадьбу разрешили продолжить. Так и сказали: «Извините, ошиблись. Гуляйте дальше!»

Кимрские журналисты и гости праздника считают, что появление незваных гостей связано с тем, что молодожены выбрали неудачную дату для свадьбы: ведь 24 апреля — т.н. «день памяти «геноцида армян», а большая часть гостей на свадьбе были азербайджанцы. Молодая пара не думала о том, что выбранная ими дата так не понравится силовым структурам. В любом случае, праздник был испорчен, и эту свадьбу семья запомнит надолго.