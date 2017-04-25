В МИД Турции заявили, что Анкара осуждает «несправедливое решение» Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возобновлении мониторинга ситуации в республике, передает Reuters.

В министерстве отметили, что Турция вынуждена пересмотреть свои отношения с органом.

«Решение о возобновлении мониторинга ситуации в Турции, принятое под покровительством вредоносных кругов в ПАСЕ, порочит этот орган, который оценивает себя как колыбель демократии», — подчеркнули в турецком внешнеполитическом ведомстве.

В Анкаре добавили, что своими действиями ПАСЕ «с жестокостью распространяет» ксенофобию и исламофобию по Европе.