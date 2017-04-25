Сегодня исполняется 71 год российскому общественному деятелю Владимиру Вольфовичу Жириновскому, лидеру Либерал-Демократической Партии России. Политику, известному в народе прежде всего не за какие-то достижения, а за неоднозначные высказывания и скандальные действия.

Жириновский, вероятно, является самым эпатажным представителем российских политиков. За время своей деятельности он не получил самую высокую популярность среди избирателей, однако стабильно является членом Государственной Думы. Популярность, полученная им в связи со скандальными выходками, достаточно своеобразна. Однако в СМИ приводят его высказывание 1995 года о том, что если бы он ни с кем не скандалил, то был бы скучен народу. Итак, что же из ряда одиозных событий запомнилось больше всего?

Жириновский и Немцов

Прежде всего стоит вспомнить июнь 1995 года. Выпуск Александра Любимова «Один на один» с участием Владимира Вольфовича принёс политическому шоу небывалый для тех времён рейтинг, запомнившись, по мнению некоторых экспертов, как «культовое событие».

Эпатажный политик поскандалил с Борисом Немцовым, в управлении которого тогда была Нижегородская область. Жириновский заявил, что Нижний Новгород тогда был охвачен «эпидемией сифилиса». В ответ на это Немцов неожиданно продемонстрировал оппоненту номер эротического журнала Playboy, куда лидер ЛДПР дал интервью, похваставшись, что у него в постели было две сотни женщин. Сопроводил это Немцов язвительным комментарием по поводу того, что именно из-за такого количества дам Жириновского могла заинтересовать тема выше указанного венерического заболевания.

Жириновский не сдержался и попытался облить противника апельсиновым соком из стакана, стоящего перед ним. Ему это сделать удалось: рубашка, пиджак и даже лицо губернатора оказались испачканы этим напитком. Однако сок стоял и перед Немцовым, который решил ответить тем же, также умудрившись облить оппонента. Из-за этого события программа временно была прервана. Отмечают, что в дальнейшем некоторые российские политики повторяли маневр с соком, применяя это в качестве своеобразного аргумента в спорах по тому или иному поводу, а также чтобы яснее проиллюстрировать свою позицию.

Жириновский и Савельев

Не менее жарко проходила дискуссия весной 2005 года в Государственной Думе. Это событие было названо в СМИ «первой массовой дракой в стенах парламента», причём отмечались, что дискуссии с применением, так сказать, кулаков, были и ранее, однако имели более индивидуальный характер.

Главным участником этого столкновения был признан на тот момент вице-спикер Государственной Думы Владимир Жириновский, он по итогу столкновения получил месячный запрет на выступления в российском парламенте.

Началось всё с утреннего заседания, когда депутаты фракции ЛДПР предложили поговорить об итогах выборов в Госдуму по Ямало-Ненецкому автономному округу, которые либерал-демократов не устроили в связи со снятием их партии с дистанции. Однако остальные парламентарии их инициативу не поддержали, и ЛДПР собралась покинуть зал заседаний, чтобы «заняться погромом представительства ЯНАО».

Все депутаты этой фракции встали и действительно пошли на выход, однако по пути произошло столкновение с депутатами партии «Родина» Андреем Савельевым и Иваном Викторовым. Когда либерал-демократы проходили мимо их сектора, Иван Викторов заявил сердитому Жириновскому, что тот не прав, отметив, что когда в своё время с подобными претензиями выступала «Родина», либерал-демократы также её не поддержали. Жириновский сначала ответил нецензурным выражением, некоторое время спорил с попавшимся ему на глаза Андреем Савельевым, а потом вдруг не сдержался и демонстративно плюнул в последнего. Депутат закрылся от плевка папкой, но далее ответил на оскорбление ударом в челюсть.

Далее завязалась драка, к которой подключились как «родинцы» и либерал-демократы, так и представители других партий. По итогу столкновения Жириновский получил лёгкую травму пальца, а у Савельева пошла кровь из носа.

Жириновский и Алла Пугачёва

Этот скандал имел место в 2012 году в февральском выпуске политического телешоу Владимира Соловьёва «Поединок». Когда проходили предвыборные дебаты, Владимир Жириновский неожиданно предъявил обвинение присутствующей там примадонне российской эстрады Алле Пугачёвой и всем артистам в общем, что они продажные. Предположительно, основой для этого обвинения могло стать то, что политик Михаил Прохоров взял примадонну в качестве доверенного лица на тогдашние президентские выборы.

Пугачёва не смолчала и заявила, что Жириновский «позорит страну». По её словам, ранее она считала лидера ЛДПР «кружевником, политиком, хитрым человеком», но потом сделала вывод, что он ведёт себя, как клоун и крайне неуравновешенная личность. Жириновский ответил, что он такой, как есть, и это считает «своей прелестью».

Далее во время разговора Пугачёва почти перебила Жириновского, но Владимир Соловьёв попросил ей придерживаться «законности», то есть, понимать, что все выступают по очереди, и сейчас должен говорить Жириновский. Последний не преминул этим воспользоваться, заявив, что, по его мнению, Алла Пугачёва, не понимает законов.

Жириновский и журналистка

18 апреля 2014 года имело место скандальное столкновение Владимира Жириновского с представительницей СМИ. Журналистка новостного агентства «Россия сегодня» Стелла Дубовицкая задала вопрос о санкциях в отношении Украины, в ответ на что политик употребил нецензурную лексику. На этом всё не закончилось, и эпатажный политик продолжил грубо высказываться в адрес Дубовицкой, а также вступившейся за неё коллеги «Интерфакса». Дубовицкая, находящаяся в положении, из-за этого случая оказалась в больнице.

Это вызвало массовый резонанс и недовольства представителей разных СМИ. Также событие отмечено тем, что один из депутатов ЛДПР, житель Красноярска Евгений Мальчиков, заявил, что не хочет пребывать в рядах партии из-за «такого позора». 20 апреля в эфире одного из шоу Владимир Жириновский извинился перед журналисткой.

Источник: vladtime.ru.