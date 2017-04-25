В Азербайджане упрощается использование жилой площади в многоквартирных домах и жилых домов в качестве гостиниц или объектов гостиничного типа.

Как передает Тренд, это предусматривает изменение в Жилищный кодекс, которое обсуждалось на пленарном заседании Милли Меджлиса во вторник.

Знакомя депутатов с законопроектом, председатель парламентского комитета по правовой политике и госстроительству Али Гусейнли сказал, что согласно изменению, гостиницы, объекты гостиничного типа и другие объекты, предусмотренные для временного проживания, называются «средствами размещения» и по своему статусу считаются жилой площадью. Поэтому для использования собственником жилой площади в многоквартирных домах и жилых домов, относящихся к частному жилищному фонду, в виде «средств размещения» никаких процедурных правил (перевод жилой площади в нежилую) требоваться не будет.

Али Гусейнли добавил, что это небольшое, но важное для развития туризма изменение.

Против этого изменения возразил депутат Асим Моллазаде, подчеркнувший, что использование жилых площадей в качестве гостиниц может нарушить право людей на отдых. Председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли не поддержал своего коллегу, сказав, что работа над законопроектом «О туризме» идет давно, изучается мировой опыт.

«Мы знаем, что и в Европе отдельные квартиры используются для размещения туристов. Этот проект внесет большой вклад в развитие туризма в Азербайджане», — сказал Раджабли.

Спикер парламента Огтай Асадов добавил, что в турецкие города с численностью населения 35-40 тысяч человек ежемесячно приезжают 100 тысяч туристов. «Их невозможно было бы разместить только в отелях, если бы не было частных домов», — сказал Асадов.

Депутат Афлатун Амашов также напомнил, что и в Грузии население вправе предоставлять свои дома для размещения туристов. «Поэтому считаю, что создание таких условий в Азербайджане внесет важный вклад в развитие туризма», — сказал Амашов.

После голосования изменения были приняты.