Я приложу максимум усилий для полноценного решения карабахского конфликта, в случае моего избрания президентом. Об этом заявил победитель первого тура президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон.

«Сегодня я не буду вдаваться в подробности, но то, что я нахожусь здесь, уже объясняет многое. Я приложу максимум усилий для полноценного решения конфликта, но эту проблему, и вы это знаете, невозможно решить в одиночку»,- цитируют Макрона ереванские СМИ.

Эммануэль Макрон посетил сегодня памятник вымышленному «геноциду армян» в Париже. Он заявил, что в случае избрания продолжит традицию чтить память жертв «геноцида армян», добавив, что нужно работать над криминализацией отрицания «геноцида».