Верховный суд Турции отказался рассматривать иск оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) об отмене итогов конституционного референдума 16 апреля, сообщает телеканал NTV со ссылкой на решение суда.

По данным телеканала, верховный суд отказался рассматривать иск НРП о проверке правомочности решения не отменять итоги референдума по запросу оппозиции.

Решение верховного суда было принято большинством голосов.

Оппозиция требовала отмены итогов референдума, сославшись на незаконность решения избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.