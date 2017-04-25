На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения закона «О валютном регулировании» Евда Абрамов выступил с претензией к исполнительным органам.

Как сообщает АПА, по мнению депутата, следовало не ликвидировать, а уменьшить число пунктов обмены валюты.

«Хотели сделать как лучше, получилось как обычно. 6000 человек зарабатывали здесь на хлеб. Ни в одной стране мира так спокойно нельзя было менять валюту. Пусть меняют, платят налоги, приносят пользу бюджету. Когда я кого-то критикую говорят, что я небеспристрастный. Живущие в вилах в Новханы, Бильгяхе, Сахиле лица меняли деньги сумками в машинах аварийной службы. Разве нельзя было, чтобы они это сделали в пунктах обмены валют и выгода осталась бы бюджету. У наших дедов, бабушек есть деньги в «сундуках». Народ растерян и не знает, в какой валюте хранить деньги. На самом деле нас дурят, народ дурят. Позвольте войти в колею, освободиться. Я говорю эмоционально, но не говорить – нельзя», — сказал депутат.