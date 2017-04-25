Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании во вторник принял поправки в закон «О валютном регулировании», разрешающие физическим и юридическим лицам открывать пункты обмена валюты.

Как сообщалось ранее, с января 2016 года пункты обмена валюты в Азербайджане могут действовать только при банках и отделениях почты.

Согласно поправкам, принятым во вторник, пункты обмена валюты смогут открывать не только резиденты Азербайджана, но и зарубежные компании в своих филиалах в стране, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

В соответствии с поправками, обмен валюты возможен только в наличной форме, поэтому предусматривается запрет на оказание услуг по обмену валюты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Это вызвано ограничениями по наличным операциям.

После вступления в силу поправок Палата по надзору за финансовыми рынками определит правила ведения обмена валют, также определит территории, где будут действовать пункты обмена валют.

Кроме этого парламент принял поправки в закон «О госпошлине», согласно которой стоимость пошлины для получения лицензии на открытие пунктов обмена валюты составит 500 манатов.