Добыча газа на газоконденсатном месторождении «Абшерон» в азербайджанском секторе Каспийского моря планируется в конце 2019-го — начале 2020 года.

Как сообщает АПА, об этом сказал заместитель вице-президента SOCAR по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков. «Думаю, что первый газ с месторождения «Абшерон» мы получим в конце 2019-го — начале 2020 года».

Он отметил, что данные объемы газа могут быть направлены в Нефтехимический и газоперерабатывающий комплекс, который планируется построить в Гарадагском районе. «Здесь газ будет отделяться от жидких фракций и экспортироваться».