В ходе сегодняшнего пленарного заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге были проведены обсуждения вокруг отчета «Деятельность демократических институтов в Турции».

Как сообщает АПА, выступивший на обсуждениях глава азербайджанской делегации Самед Сеидов сказал, что в нынешний тяжелый период Турции, которая является одним из основателей Совета Европы, не нужно открывать мониторинговый процесс против этой страны, напротив, нужно помочь Турции.

«В целом, можно согласиться с тем, что отражено в отчете. Однако здесь есть один важный вопрос — включение или нет в мониторинговый процесс Турции, которая находится на постмониторинговом этапе. Это неприемлемо. Если мы действительно хотим помочь Турции, тогда нам следовало мы создать специальную группу по этой стране. Эта группа, которая будет состоять из членов ассамблеи, смогла бы лучше понять происходящие в этой стране процессы путем сотрудничества с нашими турецкими друзьями. Если мы прибегнем к мониторинговому вопросу, тогда мы своего рода накажем Турцию. Таким образом, мы можем ухудшить отношения с Турцией. Думаю, что переход Турции из этапа постмониторинга в этап мониторинга наоборот изолирует эту страну от Европы. В таких вопросах мы должны проявлять мудрость и не принимать категоричных решений. Было бы хорошо, если бы мы исключили это положение из отчета. Я призываю вас, уважаемых коллег, сохранить Турцию в постмониторинговом этапе, поддержать эту страну, помочь в этот трудный для Турции и Европы период», — сказал он.