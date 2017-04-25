26 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Порывистый северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-9°, днем 14-18° тепла, в Баку ночью 6-8°, днем 16-18° тепла.

Атмосферное давление повысится с 771 мм до 776 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 80-90%, днем 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В горных районах возможен снег. Днем в большинстве районов будет без осадков. Местами ожидается туман. Западный ветер кое-где усилится. Температура воздуха ночью составит 6-11° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 6-11° тепла.