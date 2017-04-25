«В 2016 году число туристов, прибывших в Азербайджан из Иордании, выросло по сравнению с 2015 годом в 2 раза, из Кувейта – в 3,2 раза, из Катара – 5,5 раза, из Саудовской Аравии и Омана – в 10 раз, из ОАЭ – в 22 раза, из Ирака – в 30 раз».

Как передает АПА, об этом сообщил заведующий сектором Министерства культуры и туризма Махир Гахраманов. По его словам, мероприятия, проводимые для создания положительного туристического имиджа Азербайджана и представления страны как туристического пространства, внесли вклад в рост прибывающих в страну туристов.

«Внедрение упрощенной визовой системы в отношении стран Персидского залива, Китая, Кореи, Японии, Малайзии, Сингапура положительно повлияло на поток туристов. В числе туристов-мусульман, прибывающих в страну из большинства этих стран, наблюдается рост. За 3 месяца 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года число туристов из Ирана выросло двое», — отметил М.Гахраманов.