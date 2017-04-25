Важно ожидание от Москвы – каково будет решение?

Сегодня ожидается событие, которое считается очень важным для отношений между Азербайджаном и Россией: в Верховном суде России будет проведено судебное рассмотрение иска Минюста с требованием ликвидации регистрации Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК). Наверное, заседание на этот раз не будет перенесено, как это было 2 недели назад — 11 апреля.

Сегодня в вопросе судьбы самой большой в России диаспорской организации Азербайджана будет поставлена точка: оставит ли ВАК глава Кремля, который отправил своего пресс-секретаря и министра иностранных дел на юбилей армянина?

На самом деле, те 2 недели были жестом для Азербайджана, что Верховный суд России понимается особенность и важность этого вопроса. Безусловно, перенос на 2 недели вынесения решения о ликвидации ВАК исходило из особого отношения Кремля к этому делу.

*****

Напомним, что Минюст России направил иск в Верховный суд на основе того, что ВАК своей деятельностью нарушает законы страны, а также положения собственного устава. Минюст заявил, что на основе закона «Об общественных организациях» в Президиум центрального Совета ВАК было многократно направлено предупреждение о необходимости устранить выявленные нарушения, но в организации не отреагировали на них и не привели в порядок свою документацию.

Сегодня в суде будет решено или ликвидировать регистрацию ВАК, или отклонить обращение Минюста. Точнее, Министерству будет рекомендовано самому вынести решение. Потому что решение в связи с диаспорскими организациями может выносить только сам Минюст. А Минюст до сих пор не вынес решения по поводу деятельности ВАК. Видимо, не рискнул, поэтому хочет перекинуть ответственность на Верховный суд.

Если так, то Минюст, учитывая особенность ситуации, а также возможное влияние этого вопроса на отношения между двумя странами, может снова потребовать у ВАК привести документы в порядок. Вероятно, события будут развиваться именно так.

Наверное, представители ВАК, а также азербайджанская сторона сделали за эти две недели нужные выводы и предприняли необходимые юридические и политические шаги для сохранения структуры. ВАК носит значение бренда в отношениях между двух стран, его ликвидация ухудшит двусторонние отношения, в азербайджанском обществе недоверие к России вырастет, даже если решение о ликвидации регистрации будет юридически обоснованным.Поэтому сегодняшнее судебное рассмотрение можно назвать переломным моментом в двусторонних отношениях.

*****

В азербайджанском обществе и без того существует глубокое недоверие к России из-за позиции Кремля по Карабаху. Если еще и ВАК будет ликвидирован, то от этого обрадуются только армяне, а вера в заявляемую Кремлем непредвзятую позицию еще больше угаснет. Таким образом, этот вопрос носит для России не меньшее значение, чем для Азербайджана.

Кстати, на фоне заявлений о том, что к вопросу ликвидации ВАК армяне приложили руку, президент Путин отправил своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и министра иностранных дел Сергея Лаврова на 60-летний юбилей главы армянской диаспоры в России Ара Абрамяна, который праздновался в одном из ресторанов Москвы. Путин даже направил ему поздравление. К тому же, в мероприятии участвовал и лидер карабахских сепаратистов Бако Саакян.

Этот жест доброй воли карабахским сепаратистам со стороны Кремля в период нахождения на повестке дня вопроса ВАК вызвал справедливое раздражение у азербайджанского общества. Возникает вопрос: отправит ли Путин Пескова и Лаврова на юбилей главы азербайджанской диаспоры в России? Вопрос риторический. Найдет ли Москва в себе волю выступить против ликвидации ВАК? Сегодня мы получим ответ на этот вопрос.

*****

Напомним, что ВАК был учрежден в 2001 году по инициативе покойного президента Азербайджана Гейдара Алиева, в учредительной конференции принимал участие Владимир Путин. Кроме того, президенты Азербайджана и России направили поздравительные письма во время съезда ВАК, высоко оценив деятельность структуры. В декабре прошлого года на IV съезде ВАК прошли выборы в руководящие органы организации. Президентом был избран известный общественный деятель, кандидат медицинских наук, профессор Фазиль Гурбанов.

На съезде были избраны новые члены Президиума и Центрального совета. Среди вице-президентов ВАК имеется достаточно известных лиц. Например, Михаил Гусман, предприниматели Год Нисанов, Искандер Халилов и известный во всем мире художник Таир Салахов. В последнем съезде ВАК принимали участие помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Назим Ибрагимов, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, более 200 представителей из 78 регионов России.