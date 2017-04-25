Нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения.

Как сообщают армянские СМИ, об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд в ходе мероприятия по случаю 102-й годовщины вымышленного «геноцида армян».

«Этот конфликт ежегодно уносит жизни молодых людей. В последнее время он еще больше обострился, столкновения стали происходить чаще. Правда, стороны ведут переговоры уже больше 23 лет, однако мы должны найти решение, так как статус-кво неприемлем. Этот конфликт не имеет военного решения», – подчеркнул президент Франции.

Напомнив о вовлеченности Франции в переговорный процесс, Франсуа Олланд подчеркнул, что в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ Франция стремится к поиску решения вопроса.