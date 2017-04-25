Когда волею случая меня заносит на территорию «Животного рынка» на «Тезе Базаре», я невольно начинаю верить в существование ада. Но вот только ад этот гораздо страшнее, потому что он предназначен для ни в чем не повинных животных, и создается этот проклятый ад руками людей, кующих на продаже братьями нашими меньшими немалые барыши. И если Дантовский ад имеет 9 кругов, то в аду для животных на «Тезе Базаре» всего 3 круга. Страшных, мучительных круга.

Круг первый: кролики, черепахи, ежи и птицы

Когда проходишь цветочный ряд и идешь в сторону купола, сразу же обращаешь внимание на клетки, ящики и аквариумы, в которых сидят первые мученики: мелкие животные. Летом – под палящим солнцем, зимой в жутком холоде. В аквариумах для водяных черепах зачастую не бывает воды, ежи, сидящие в коробках рядом, практически не свертываются в клубок, потому что у них просто нет на это сил. Привязанные за лапки голуби тоже мучаются: теснота, антисанитария, отсутствие элементарных условий содержания превращают и без того короткую жизнь животных в сплошные мучения.

По слухам (дай Бог, чтобы это оказалось только на уровне слухов) животных, которых невозможно реализовать (калечных, старых, больных) попросту убивают.

Круг второй: Зоомагазины

Жалко собачку? КУПИ!

Далее – самое страшное: зоомагазины. Вот куда без содрогания не зайдешь. Первое, что бросается в глаза: клетушки, в которых размещены собаки. Хотя термин «размещены» более чем неподходящий: скорее, собаки в эти клетушки запиханы по несколько штук сразу. Большие и маленькие. Хуже всего приходится крупным собакам, потому что животные не могут двигаться, даже сесть, не то, чтобы встать. И так по многу часов они проводят в этих клетках, обездвиженные, голодные, без воды. И всякий раз, когда я попадаю в этот ад, то сердце буквально рвется на части: ну почему я не миллионерша? Я бы выкупила этих страдальцев – всех, одним разом! Да не тут-то было. Ибо цены на этих страдальцев довольно высокие. Так, белый пудель 3-леток (заросший, грязный, с гноящимися глазками и носиком), сидевший в одной клетке с двумя собаками, стоит не аж 300 манатов! На мой вопрос, почему так дорого, если собака в таком жутком состоянии, продавщица ответила странной фразой «так да, это же пудель, дорогая порода». На мой вопрос, почему собака в таком ужасном виде, и вообще, откуда в зоомагазине 3-летняя собака, ведь обычно как правило, люди стараются приобрести щенка, продавщица отвечала уклончиво, дескать, принесли в таком виде, а «у нас нет ни времени, ни возможности каждую собаку обрабатывать». «Лечим как можем, если есть потребность в лечении», — сказала она. Но гноящиеся глаза и нос несчастного животного говорили об обратном. «Если вам так жалко собаку – купите ее. А то много вас тут, желающих покритиковать, — добавляет продавщица. – Или будет лучше, если собаку усыпят или утопят? Пусть уж лучше здесь сидит, может быть, кто-то ее и купит. Во всяком случае, живая». Логика в ее словах – пусть жестоких, но есть. Хотя назвать жалкое существование этой несчастной собаки жизнью просто язык не поворачивается. Жалось – основной фактор, на котором «делают бизнес» эти «коммерсанты», которых в стране с реально работающими законами давным-давно бы упекли за решетку за подобные нетрадиционные «методы торговли».

Я понимаю, что не смогу купить этого пуделя, у меня и так уже двое питомцев в квартире. Со слезами на глазах иду дальше. Дальше – больше: клетка с двумя доберманами (тоже взрослыми). Животные истощены, обездвижены, в клетке фекалии. Спрашиваю цену. Ответ продавщицы: «постарше 400 манатов, помладше – 500». От вопроса – откуда взялись эти уже взрослые собаки – уклоняется и быстро уходит, сославшись на неотложные дела.

Я захожу в соседний зоомагазин – ситуация та же: затравленные несчастные глаза, смотрящие сквозь прутья клеток с неугасимой надеждой, смрад, уныние и полная безнадега. Создается впечатление, что это не зоомагазин, а рынок кошек и собак где-то на окраине Шанхая, где животных забивают на мясо — для ресторанов.

Не лучше дела обстоят и с кошками. По словам зооактивистки Лалы Алихановой, в конце марта на «Тязя Базаре» участники зоозащитной группы, созданной в социальной сети Facebook выкупили за 100 манатов персидского кота. Несчастное животное сидело в клетке без воды и еды. Кот был болен: обезвоживание и голод едва не убили его. Кота вылечил ветеринар, практически вытащил с того света. Сейчас животное здорово, пристроено и живет в хорошем доме, у любящих людей.

Гораздо хуже пришлось тайской кошечке, которая на момент покупки находилась буквально под слоем животных, лежащих сверху. Кошку эту продали зооактивистам за 70 манатов. Животное страдало вирусным заболеванием, после покупки ее тоже долго лечил ветеринар. Но все было напрасно. Кошка погибла. Некоторые покупали животных с лишаями, зараженных коронавирусами и даже чумкой. Таких случаев – сотни, и сами ветеринары отмечают, что чаще всего к ним с проблемными животными обращаются именно покупатели со стихийного рынка животных, расположенного на “Тезе Базаре”. Во многих клетках нет специальной сетки, и собаки лежат в своих испражнениях. В одном из зоомагазинов в клетке было так много щенков, что они лежат друг на друге и, соответственно, испражняются друг на друга. Треть птиц, реализуемых в этих магазинах заражены синдромом французской линьки и вшами. Причем, эти больные птицы содержатся в общих клетках.

Сразу отмечу, что на территории «рынка животных» есть несколько зоомагазинов, где содержание животных довольно сносное, условия нормальные, во всяком случае, чисто и животные не сидят по несколько штук в тесных клетках. По уверению продавцов, собак выгуливают утром и вечером, несколько раз в день кормят и поят, а в клетках не ставят воду и корм, потому что не хотят, чтобы животное опорожнялось в магазине.

Кстати, не лишним будет отметить, что цены на корма и аксессуары для животных на «Тезе Базаре» не ниже чем в сети «Роял Канин» и зоомагазинах, расположенных в центре города.

Хоть «Тезе Базаром» управляет один человек, но, тем не менее, имя хозяина «животного рынка» никому не известно. Точнее, его просто не произносят. Хотя неоднократно в беседе с пользователями групп зоозащитников звучало зловещее слово МАФИЯ, руководителем которой является женщина. Вот эта самая мисс Х дает и распоряжения отслеживать и отлавливать породистых кошек и собак, остающихся без присмотра хозяев (на прогулках, во дворах). После этих животных сбывают под куполом – в третьем круге ада.

Круг третий: купол

Зачастую у продавцов нет даже удостоверения личности

Здесь все вперемешку. Это уже стихийный рынок, где продают любую живность. Единственное преимущество этого места – практически полное отсутствие клеток, в которых по несколько животных за раз. Да и животные здесь выглядят немного получше, во всяком случае, они могут двигаться, да и посетителей здесь больше, а, значит, и больше гарантий, что животное купят и заберут домой. Цены на животных под куполом не такие «кусачие», как в зоомагазинах, и животных реализуют сами хозяева, у чьих питомцев родились щенки или котята. Те же люди размещают объявления в социальных сетях и в СМИ с целью реализации животных. Кроме того, здесь сбывают краденых животных. В народе даже мнение бытует: если у тебя пропала собака, ищи ее на «Тезе Базаре». И много раз случалось именно так: пропавших питомцев находили на «Тезе базаре», а однажды украденную собаку – белого шпица – перекрасили в рыжий цвет, но хозяйка, уже отчаявшаяся найти питомца, все же смогла опознать любимца по шраму на ушке.

Цены на животных варьируют: щенков породы питбуль можно приобрести всего за 100-150 манатов, 4-месячного щенка алабая можно купить за 400-500 манатов. А стоимость овчарок, чаще всего встречающихся на рынке, начинается от 150 манат и достигает 600-700 манат. Несколько пастушьих собак выставлены на продажу за 200 манат. Столько же стоят карликовые пудели.

Сторожевые собаки также предлагаются за различные цены. Цены на маленьких самок, называемых местными пастушьими собаками, начинаются от 150 манат. Королевские доги предлагаются за 2 тыс. манат. Стоимость ротвейлеров начинается с 300 манат, доберманы за 800-1000 манат. Так называемые дамские породы –стоят тоже недешево: йоркширский терьер предлагается за 800-900 манат, чихуахуа — за 200 манат, той терьер — за 300 манат. Хоть продавцы и уверяют, что все собаки привиты и прошли сертификацию в Госсанконтроле, тем не менее, таких собак на рынке мало. В большинстве масса продавцов – это стихийные торговцы, которые платят мзду базаркому за разрешение торговать животными, и при этом эти «продавцы» не имеют никаких документов (зачастую и удостоверение личности). Но, тем не менее, торгуют.

«Рынок животных» под куполом работает с 10 утра до 4 дня только по воскресеньям, хотя зоомагазины работают ежедневно.

Неоднократно тема жестокого отношения к животным в этом страшном месте поднималась в социальных сетях, муссировалась в СМИ, но толку все равно нет никакого. Стихийный рынок животных по-прежнему продолжает функционировать. Возможна ли борьба с этим пакостным явлением?

По словам президента КСРА Заура Агабейли, профессионалы в штыки воспринимают стихийное разведение животных. Потому что люди, занимающиеся разведением собак с целью продажи, постепенно отдаляются от генетического стандарта породы. Во всем мире, и у нас в Азербайджане, разведение породистых собак не является источником дохода. Скажем так: профессионалы-заводчики и те, кто относится размножению животных, как к своего рода спорту отличаются количеством инвестируемых в это дело средств. И если рассматривать доход, который получается от реализации щенков, то тут можно спокойно оказаться в минусе.

— Наша организация называется Кинологический Союз. Она является членом Международной Кинологической Федерации (FCI), и на данный момент — это единственная и наиболее высшая инстанция в Азербайджане, которая занимается регистрацией всех породистых животных. У нас есть списки заводчиков, которые разводят несколько пород. И как правило такие заводчики на «Тезе Базаре» своих щенков не продают. Для коммерческих заводчиков главное – сплавить с рук животное. Покупатель заплатил – и до свидания, как говорится. Профессиональный ответственный заводчик прежде чем продать щенка, задает покупателю много встречных вопросов, например, «где вы будете держать собаку, как вы будете ее содержать, для чего». То есть, для профессионального заводчика важно знать и прослеживать судьбу щенка, которого он вверяет в чужие руки. Лично я никогда не отдам своих щенков первому встречному только потому что он заплатил мне запрашиваемую сумму. Конечно же, сумма, полученная за щенка, является своего рода гарантией, но учитывая наши современные реалии, когда есть люди, способные заплатить за собаку, но в дальнейшем привязывающие ее на веревке на даче, и животное будет обречено на мучительную смерть, или будет лишено человеческого контакта. К сожалению, профессиональных заводчиков в Азербайджане немного из-за того, что уровень культуры в нашем обществе в плане содержания животных, отношения к животным пока еще достаточно низкий в массе своей. Правда, есть у нас так называемая прослойка среднего класса, которая проживает в основном в центре города, но она очень маленькая. И для этих людей грамотное и правильное содержание животных – не проблема. Но в массе своей общество относится к животным слишком уж потребительски. Для чего люди держат коров? Чтобы получать от них мясо или молоко. А зачем держат собак? Для того, чтобы собака охраняла. Или ловила крыс, к примеру. Но не более. Что касается наличия в Азербайджане общества защиты животных, так они не устраняют причину. Максимум предпринимают действия в работе с последствиями.

В беседе корреспондента Minval.az с Зауром Агабейли речь так же зашла речь и о Председателе Общества Защиты животных Азере Гараеве, к которому сотрудники издания несколько раз обращались с вопросами, касающимися стихийного рынка животных на «Тезе Базаре». Но воз, как говорится, и ныне остался там, где стоял: дело не сдвинулось с мертвой точки.

— Общество Защиты животных в Азербайджане мертвое уже 10 лет. Они занимаются только тем, что раздают СМИ реплики и комментарии, причем, довольно радикального характера. Например, всех породистых собак нужно устранить, а заводчиков лишить права владения этими собаками, люди должны брать только дворняжек.

На вопрос о борьбе с лжезаводчиками З. Агабейли ответил, что полностью искоренить это явление никак нельзя.

— Опираясь на опыт многих развитых стран в культуре содержания домашних животных и, в частности, собак (в англ. Pet – домашний любимец), животное не берут для того, чтобы получить от него какую-то выгоду, как я уже упоминал выше. Радикальными методами с этими лжезаводчиками бороться не получится, для этого должны быть запущены в работу юридические механизмы. А юридические механизмы не могут основываться на мнении одного человека. Для определения профессионала нужны очень сложные критерии. У нас в Азербайджане тоже есть заводчики, которые регистрируют пометы, но при этом они являются размноженцами. К нам в общество приходили люди, которые пытались регистрировать щенков и потом со временем просто уходили потому что их собаки – просто носители документа, но ни в коем случае являются носителями правильной генетики и безупречной родословной. Такие люди предпочитают не проходить тестов, не выставлять свою собаку на выставке. Им незачем. Их цель – просто продать потомство от своей собаки.

Далее, надо работать с покупателем, с конечным потребителей. Если люди покупают собаку, они не будут дезинформированы, они будут придавать большое значение документам и происхождению животного. И только в этом случае проблема стихийных рынков животных, возможно, будет устранена. Существуют так называемые «модные» породы. Скажем, шпицы, потому что на рынке их часто продают. И покупатели, приобретая шпица, делают собаку своей игрушкой. Женщина, которая заводит такую собаку, считает, что эта собака должна просто сидеть на диване, на руках, кататься с ней в машине. Это не правильно. В нашей организации существует специальный клуб, в котором мы занимаемся подготовкой и обучение непосредственно владельцев животных. Люди приходят к нам со своими собаками, учатся правильному воспитанию собаки, выращиванию ее и обучению, чтобы впоследствии не было проблем. И очень часто люди задают вопрос: я завел собаку, прошла неделя, а она по-прежнему писает дома. И я им задаю встречный вопрос: насколько быстро ваши дети перестали справлять нужду в памперс? Вы сможете научить ребенка за неделю не писать в памперс? А что вы в таком случае хотите от животного? Далее следует вопрос: а есть ли какая-то услуга, когда отдаешь собаку, а тебе ее возвращают приученной к туалету? Вот вам и пример неправильного отношения к животному. Собака – не гаджет, ее нельзя «прошить» по вашему желанию и подстроить ее под свои нужды. Собака – живое существо, которое так же требует личного общения, и в общении вы должны воспитывать ее и приучать сами. Вот такого рода работу проводит наш клуб. Мы работаем с конечным потребителем. Все остальные варианты – запрет на продажу, налоги и так далее – это все не дает эффективного результата. Только работа с конечным потребителем, просвещение покупателя – единственное, что поможет решить проблему стихийных рынков.

Преступление без наказания

Итак, ежедневно мы, граждане Баку, становимся свидетелями жестокого отношения к животным. И все это беззаконие творится на «рынке животных», который, вроде бы, должна курировать полиция, Госветнадзор, санэпидемстанция, в конце концов. Но беспредел продолжается, хотя этих живодеров-правонарушителей должны как минимум штрафовать, ведь согласно изменениям в статью 126 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана, принятым на пленарном заседании Милли Меджлиса в 2013-м году, штраф за нарушение правил обращения с животными в республике увеличен как минимум в 10 раз.

Напомним, что изменения в КоАП являются результатом желания привести нормы национального законодательства в соответствие с «Европейской конвенцией о защите домашних животных», к которой Азербайджан присоединился 31 мая 2007 года.

Согласно поправкам, в случаях содержания, кормления, выгуливания или разведения животных в запрещенных местах, нарушения правил продажи, дарения и перевозки домашних животных, организации каких-либо соревнований животных без уведомления ветеринарных служб, содержания домашних животных в количестве, превышающем разрешенное органами исполнительной власти, содержания животных вне учета ветеринарных служб, устанавливается штраф в размере 200 манатов (ранее 5-20 манатов).

В случае, если лицо, в течение года повторно нарушило действие данной статьи, сумма штрафа будет составлять уже 300 манатов.

При этом, если в результате действий домашних животных были нанесены легкие тесные повреждения или же материальный ущерб, то на их владельцев будет налагаться штраф в 1 тысячу манатов.

В то же время, если в результате жестокого обращения животное погибает или же калечится, то виновное лицо облагается штрафом в размере до 500 манатов.

Наконец, в случаях выявления нарушения правил вывоза, отправки или ввоза представителей фауны, предполагается штраф в размере 300 манатов (ранее 20-35 манатов).

В очередной раз подтверждается простая, но страшная истина: хоть в Азербайджане четкая система законодательств, механизмы, тем не менее, не работают. И пока они не заработают, сколько животных будет искалечено в этом страшном месте, сколько их погибнет, сколько будет замучено и забито – известно одному только Всевышнему. Но видимо, живодеры-«бизнесмены» не боятся Высшего суда, потому что твердо уверены: они подкупят и его.

Яна Мадатова