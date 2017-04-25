В Шамахинском районе женщина предприняла попытку суицида.

Как сообщает АПА, жительница поселка Шахрияр Ганиева Айнура Азизага гызы (1986 г.р.) предприняла попытку суицида, выпив уксусную кислоту на кухне у себя дома. Родители обнаружили ее на полу без сознания и незамедлительно доставили в Шамахинскую центральную районную больницу.

Ввиду тяжелого состояния А.Ганиевой, после первой медицинской помощи она была отправлена в Республиканский токсикологический центр.

Причины попытки суицида пока неизвестны.

По факту в прокуратуре Шамахинского района ведется расследование.