Минувшей ночью на проспекте Гусейна Джавида в Ясамальском районе Баку прошла акция протеста. Местные жители выступали против сноса их домов.

Как сообщает Musavat.com, переговоры о сносе домов шли на протяжении определенного времени, но жильцы отказывались покидать дома, так как их не устраивал размер компенсации. В ночные часы на территорию прибыла строительная техника, здания попытались снести.

Из-за этого жители устроили противостояние со строителями. Как сообщили местные жители, эту территорию собрался купить владелец жилого комплекса «Olympus Park», который хочет снести дома без компенсации.

Согласно информации, строители стали забрасывать камнями и применять физическую силу против выражающих протест местных жителей, а также прибывших на место для проведение съемок журналистов.

Сообщается, что один из домов был полностью снесен, а жителям даже не дали забрать оттуда их вещи. В настоящее время снос домов продолжается.