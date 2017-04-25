В случае необходимости Лондон может нанести превентивный ядерный удар, заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в интервью ВВС Four. Это произойдет в «наиболее экстремальных условиях», уточнил он. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может использовать баллистические ракеты Trident с ядерным боезарядом, даже если страна не подвергнется ядерному удару, отметил Фэллон.

«Лучше их (обстоятельства применения ядерного оружия) не уточнять и не описывать, поскольку это сыграет на руку нашим врагам и сделает ядерное сдерживание менее убедительным», – приводит The Independent слова Фэллона.

Таким образом министр обороны Великобритании отреагировал на заявление лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, который призывал «добиться безъядерного мира» и выступал против превентивного ядерного удара со стороны Великобритании. «Я также высказывался о том, что любое применение ядерного оружия станет катастрофой для всего мира», – заявлял Корбин.