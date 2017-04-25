Баку и Киев могут наладить совместное производство продукции в оборонной сфере для дальнейшей реализации в третьи страны.

Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский, передает «Интерфакс-Украина».

Гладковский посетил с рабочим визитом Азербайджан, где провел встречи с первым вице-премьером Ягубом Эюбовым, руководством ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса и авиастроения, на которых обсуждались вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества.

«Наши страны имеют значительный опыт, чтобы выработать совместные разработки в оборонной сфере не только для внутреннего потребителя, но и для внешних рынков», —сказал Гладковский.

Он отметил, что Украине и Азербайджану нужно активизировать контакты на уровне предприятий оборонно-промышленного комплекса для реализации совместных проектов.

«Азербайджан является важным и перспективным партнером Украины в сфере военно-технического сотрудничества. Я уверен, что потенциал наших стран в сфере ВТС позволяет укрепить имеющуюся сотрудничество и работать в направлении ее развития и перспектив, особенно в области авиастроения», — отметил Гладковский.