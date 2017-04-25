Кандидат в президенты Франции от «Национального фронта» Марин Ле Пен сказала, что уйдет с поста главы партии, потому что она «выше партийных интересов».

Об этом она сказала в эфире телеканала France-2, передает Дождь со ссылкой на La Figaro.

Она отметила, что политическая система Франции постоянно стремится изобразить партию в карикатурном виде. В своем твиттере Марин Ле Пен написала, что ушла с поста, чтобы сконцентрироваться на втором туре президентских выборов.

«Мы — те, кто лучше всех будет защищать демократию. Я не буду принимать меры, не получив согласия народа. И эти меры никогда не будут направлены против народа. Я — единственная, кто может обеспечить защиту французов», — сказала Ле Пен.

Она также указала на то, что кандидат в президенты от партии «Вперед» Эммануэль Макрон «никогда не прерывал контакты с Франсуа Олландом» и что президент Франции поддерживает Макрона в течение «многих месяцев».

Во второй тур президентских выборов, назначенный на 7 мая, прошли Макрон и Ле Пен.

По данным интернет-опроса компании Elabe, на который ссылаются французские СМИ, Макрон победит во втором туре выборов. За него готовы проголосовать 64% французов, в то время, как за Ле Пен — 36%. В опросе приняли участие 967 человек. Всего во Франции избирательным правом обладают около 47 миллионов граждан.

Ранее Олланд сказал, что будет голосовать на выборах за Макрона, а Марин Ле Пен назвал «угрозой для страны».

Ле Пен стала руководителем «Национального фронта» в 2011 году. До этого в течение восьми лет она была исполнительным директором партии.