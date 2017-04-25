

Очередной этап переговоров между Азербайджаном и Евросоюзом (ЕС) по новому соглашению стартует во вторник в Баку.

Как ранее сообщили РИА Новости в представительстве ЕС в Баку, на переговорах будут затронуты политические вопросы. Руководителем делегации от ЕС на переговорах будет Люк Девин.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в хороших результатах переговоров между Баку и Брюсселем по новому соглашению Азербайджана с ЕС.

Как заявил ранее официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, Азербайджан и ЕС могут обсудить возможность введения безвизового режима для граждан республики.

«Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Азербайджаном вот уже несколько лет находится в силе. Оно создает хороший прецедент для обсуждения нового этапа переговоров по визовому вопросу. Не исключается и то, что вопрос безвизового режима для граждан Азербайджана будет обсужден в рамках переговоров между Баку и Брюсселем по новому соглашению», — сказал Гаджиев.

В свою очередь представитель ЕС по Южному Кавказу Герберт Зальбер заявил, что возможность введения безвизового режима между Евросоюзом и Азербайджаном не исключена, но при этом он не назвал точных сроков.

«Прежде чем безвизовый режим будет достигнут, должно быть разрешено множество вопросов, в том числе и технического характера. Сторонам предстоит пройти ряд процедур, если, все аспекты будут обговорены и условленны, безвизовый режим между ЕС и Азербайджаном, в принципе, возможен», — приводило слова Зальбера агентство Trend.

Зальбер не назвал точных сроков относительно достижения подобной договоренности.

«О конкретных сроках достижения этой цели пока говорить сложно, стороны еще находятся на самых ранних стадиях рассмотрения подобной возможности, но эта перспектива не исключается», — сказал Зальбер.