Анкара призывала Брюссель окончательно определиться с тем, хочет ли Европейский Союз видеть Турцию в качестве своего члена.

Как передает ТАСС, об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в интервью телеканалу Bloomberg, отметив, что Европа не стремится выполнять взятых на себя обязательств по соглашению об ограничении миграционных потоков.

«Мы призываем Европейский Союз быть честными в отношении нашего возможного членства. Для начала они должны определиться с тем, хотят ли они видеть нас там. Пусть сначала они решат для себя это, а потом и мы определимся с нашими планами по вступлению», — подчеркнул он.

По словам Йылдырыма, Евросоюз не выполняет свои обещания по предоставлению финансовой помощи Турции по контролю за потоком мигрантов и не продвигается в вопросе ослабления визового режима. «План предоставления финансовой помощи за решение вопроса с беженцами и ослабление визового режима — все это не выполняется. Вместо обещанных €3 млрд мы получили только €790 млн. Сейчас нам не представляется, что обязательства ЕС будут выполнены», — подчеркнул премьер-министр.