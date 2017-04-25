Министерство финансов США сообщило о расширении санкций в отношении Сирии после химической атаки в Хан-Шейхуне.

Как передает Reuters, санкции нацелены на центр, оказавший научную поддержку войскам Башара Асада во время атаки на мирных жителей с применением химического оружия.

Под действие санкций попал 271 сотрудник центра научных исследований и разработок Сирии. Отмечается, что речь идет о сотрудниках, которые являются специалистами по химии или родственным сферам, а также работали в центре программы химического вооружения с 2012 года.