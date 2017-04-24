Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил послание верующим Армянского патриархата Стамбула, пишет «Анадолу».

В своем послании Эрдоган приветствовал наместника Патриарха Армянской апостольской церкви Арама Атешяна и армян-граждан Турции.

В послании главы государства отмечается, что он, как и в предыдущие годы, с уважением чтит память армян Османского государства, погибших в сложных условиях Первой мировой войны, а также выражает соболезнования их потомкам.

«Чту память миллионов жителей Османского государства, погибших в период Первой мировой войны», — говорится в документе.

В послании отмечается, что турки и армяне – два народа, издревле населяющие регион, тысячелетиями жили бок о бок и разделяли общую культуру и историю.

«Армянский народ как в период Османского государства, так и во времена Турецкой Республики внес большой вклад в развитие страны. Армяне сегодня, как и вчера, являются равноправными и свободными гражданами этой страны, играя важную роль в социальной, политической и экономической жизни Турции», — говорится в послании.

«Два народа веками разделяли радость и горе. Общей целью для нас является исцеление ран прошлого и укрепление гуманитарных связей. За последние 14 лет в этом направлении было предпринято множество шагов, реализованы поистине исторические реформы», — говорится в документе.

Анкара и далее будет предпринимать шаги по сохранению культурного наследия армян, отмечается в послании.

«Покой и безопасность членов армянской общины имеют для нас особое значение. Мы не приемлем того, чтобы даже один этнический армянин-гражданин Турции чувствовал себя отчужденным или человеком второго сорта», — говорится в послании.