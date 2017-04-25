Чехия бьет рекорды по производству пива

В 2016 году в Чехии произвели рекордный объем пива — 20,5 млн гектолитров. Об этом сообщил председатель республиканского объединения пивоварен и солодилен Франтишек Шамал, передает РИА «Новости».

По его словам, среднее потребление на одного человека в Чехии сохранилось на уровне 143 литров в год — по этому показателю страна продолжает удерживать первое место в мире.

Шамал также рассказал, что в прошлом году туристы выпили в Чехии 0,78 млн гектолитров, что на 19% больше показателя 2015 года. Экспорт чешского пива также вырос на 4,5%.