В Московском окружном военном суде прокурор попросил 3,5 года колонии общего режима для имама столичной мечети Махмуда Велитова, которого обвиняют в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщила прокурор, передает «Интерфакс».

По ее словам, Велитов не только оправдывал действия террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», которая запрещена в России, но и идеализировал действия террориста Абдуллы Гапаева. Она отметила, что имам получил по электронной почте письмо, в котором говорилось о смерти Гаппаева. После этого Велитов нашел в интернете информацию о террористе и решил, что он «достоин упоминания в молитве». Прокурор утверждает, что Велитов хотел показать «Гаппаева, как лицо, достойное поклонения».

Сторона обвинения заявила, что на видеозаписи Велитов «раскрывает перед прихожанами понятия халифата и понятие слова шахид», передает ТАСС. Также во время обыска были найдены предметы, доказывающие его вину, заявила сторона обвинения. «Религия никакого отношения к делу не имеет», — сказал прокурор.

Как отмечает «Интерфакс», также прокуратура просила лишить Велитова права заниматься религиозной деятельностью. Свою вину бывший имам не признает.

Адвокат Велитова Дагир Хасавов сказал, что имам произнес молитву, не зная, что Гаппаев член террористической группировки.

Как полагает следствие, в 2013 году во время молитвы в Москве имам произнес речь, в которой он оправдывал деятельность одного из участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России). Была проверена видеозапись его речи. По итогам психолого-лингвистической экспертизы эксперты обнаружили в словах Велитова признаки оправдания терроризма.