В Ираке в провинции Киркук дикие кабаны атаковали базу боевиков ИГИЛ и растерзали трех террористов. Об этом сообщил портал Утро.ру со ссылкой на издание Daily Mail.

Известно, что животные уже давно заходили в сельскохозяйственные угодья боевиков и постоянно вредили там. Террористы пытались прогнать кабанов, которые в очередной раз приблизились к лагерю.

При этом остается неизвестным, как именно погибли три человека. Фото и видео инцидента также нет.

Напомним, провинцию Киркук ИГИЛ захватило еще в 2014 году, вынудив местных жителей покинуть территорию.