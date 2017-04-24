Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник обратился к участникам IV международной конференции на тему «Акты геноцида против тюрко-мусульманских народов в ХХ веке». Информацию передает «Тренд».

«Уважаемые участники конференции! Сердечно приветствую вас на очередной проводящейся в Азербайджане научной конференции по проблемам геноцида.

В настоящее время, когда протекают сложные геополитические процессы, обеспечение мира и стабильности является одним из самых важных вопросов, волнующих прогрессивное человечество. С сожалением следует отметить, что в мире постепенно растут такие явления, способствующие нарушению норм мирного сосуществования, как ксенофобия, экстремизм, религиозная дискриминации и терроризма. Подобные, наносящие страшный удар по глобальной безопасности тенденции становятся причиной возникновения военных столкновений, разрушения памятников культуры, массовых убийств невинных людей, духовной деградации.

Жители города Лянкяран, в котором проводится конференция, так же, как это было и в других регионах нашей страны, еще в 1918-1919 годах испытали непосредственно на себе боль расправ, учиненных армяно-дашнакскими бандитскими формированиями. Стойко пройдя через сложные испытания истории, наши граждане в южном регионе, всегда гордящиеся преданностью Азербайджанскому государству, привязанностью к национально-духовным ценностям нашего народа, активно участвовали в борьбе за независимость и территориальную целостность нашей республики и на этому пути отдали много шехидов.

Обладающий богатыми мультикультуральными ценностями, традициями толерантности Азербайджан выступает как поборник мира и безопасности во всем мире, занимает принципиальную позицию против расовой, национальной и религиозной дискриминации. Наш народ, в исторической памяти которого продолжают жить потрясения от депортации, этнических чисток и массовых расправ, в феврале текущего года с глубокой скорбью отметил 25-ю годовщину Ходжалинского геноцида, являющегося одной из самых чудовищных трагедий современности. Нет сомнений в том, что то, что лица, непосредственно причастные к геноциду, до сих пор должным образом не наказаны в соответствии с нормами международного права, поощряет их к новым кровавым деяниям, к продолжению их намерений по военной агрессии. Поэтому для того, чтобы добиться объективной политико-правовой оценки преступлений против человечества и чтобы виновные предстали перед правосудием, чрезвычайно важно обширное научное исследование исторической действительности и доведение результатов до мировой общественности.

Я верю, что обсуждения на этом авторитетном заседании, как и на предыдущих научных форумах, внесут свой вклад в детальном освещение горькой правды и осуждение виновников геноцида перед историей. Желаю вам новых успехов в этой вашей славной и ответственной работе.» — говорится в обращении.