Российский телеведущий Сергей Брилев в прямом эфире передачи «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» оговорился, комментируя приговор, вынесенный в США сыну депутата Госдумы Роману Селезневу, которого по обвинению в кибермошенничестве приговорили к 27 годам лишения свободы. «Российское посольство протестует не только потому, что это член сына… сын члена Государственной думы», – заявил Брилев.

Сын депутата Госдумы РФ от ЛДПР Валерия Селезнева Роман, которого в США обвиняют в похищении данных 1,7 млн номеров кредитных карт, признал свою вину. Ущерб кредитным компаниям от продажи украденных номеров на «черном рынке» составил около $170 млн, сообщает «ГОРДОН».

Номера кредиток были обнаружены в ноутбуке Селезнева. Его защита на длившемся полторы недели процессе пыталась убедить суд, что федеральные агенты получили доступ к ноутбуку подсудимого без надлежащего ордера и могли манипулировать данными.

В августе 2016 года присяжные признали Селезнева виновным по 38 из 40 эпизодов обвинения, среди них мошенничество с использованием электронных средств связи, банковское мошенничество, взлом компьютерных систем и кража личных данных.

Обвинения в кибермошенничестве россиянину выдвинули в 2011 году. Задержать его удалось лишь в июле 2014-го. Американские спецслужбы задержали Селезнева на Мальдивах, что вызвало критику Москвы, обвинившей США в «похищении» россиянина и «недружественном шаге».