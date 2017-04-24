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В Джалилабаде произошел пожар.

Как сообщает Report, пожар зарегистрирован в селе Чинар.

Внезапно загорелся дом местного жителя Зохраба Мусаева и пламя охватило все помещение. В момент пожара в доме находился ребенок. Узнав о пожаре, мать ребенка бросилась в огонь и вынесла малыша. Хотя женщина пострадала, ей удалось спасти ребенка. В результате пожара вместе с мебелью и домашней утварью сгорел 4-комнатный одноэтажный дом.

По предварительной версии, пожар начался из-за короткого замыкания.

По факту ведется расследование.

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