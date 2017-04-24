На пленарном заседании ПАСЕ в Страсбурге министр иностранных дел страны-председателя Комитета министров структуры – Кипра Иоаннис Касулидис выступил с докладом.

Как сообщает АПА, министр ответил на вопросы парламентариев. Член азербайджанской делегации в ПАСЕ Рафаэль Гусейнов довел до сведения председателя Комитета министров тот факт, что члены армянского правительства в последнее время распространяют заявления о том, что нанесут ракетные удары по энергетической инфраструктуре Азербайджана. Затем Р.Гусейнов спросил, какие меры может принять Совет Европы против этого.

В своем ответе Иоаннис Касулидис сказал, что Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) в рамках планов деятельности с Азербайджаном и Арменией проводит переговоры с обеими странами: «В рамках этого сотрудничества мы всегда готовы оказывать свою поддержку созданию взаимного доверия между сторонами. Кроме того, как мы ранее не раз отмечали, снова призываю стороны отказаться от заявлений и действий, которые могут привести к эскалации напряженности. Единственный путь – это решение проблемы путем диалога и мира».