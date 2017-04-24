Центральный банк Азербайджана объявил официальный курс маната к доллару на 25 апреля.
Как сообщили в ЦБА, официальный курс USD/AZN установлен на уровне 1,7022 маната.
Центральный банк Азербайджана объявил официальный курс маната к доллару на 25 апреля.
Как сообщили в ЦБА, официальный курс USD/AZN установлен на уровне 1,7022 маната.
Дата: 2017/04/24 17:35
Раздел: Азербайджан, Экономика
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