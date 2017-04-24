В связи с тем, что 24 и 25 апреля в открытом море скорость ветра должна составить 34 метра в секунду (высота волн 3-5 метров, временами 5-7 метров), Производственное объединение «Азнефть» SOCAR отправило на все участки морских нефтегазовых управлений телефонограмму о погодных условиях, сообщили в ПО.

Согласно информации, ПО «Азнефть», осуществлена эвакуация не выполняющих важную работу рабочих.

«С различных участков эвакуированы в общей сложности 204 человека. В зависимости от погодных условий эстакады и эстакадные площадки будут закрыты, а не выполняющих важную работу рабочих эвакуируют в пункты временного проживания. Продолжается проведение мер безопасности в связи с погодными условиями», — сказано в сообщении.