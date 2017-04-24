В школе в Дагестане 11 подростков получили ранения при взрыве гранаты в компьютерном классе, один ребенок погиб, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел в селении Агвали Цумадинского района.
Дата: 2017/04/24 17:48
Раздел: Новость
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