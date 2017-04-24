Кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен назвала своего соперника, лидера движения «Вперед» Эммануэля Макрона, слабаком. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает Reuters.

Во время посещения одного из рынков в департаменте Па-де-Кале она сказала, что самое мягкое, что она может сказать о Макроне, это то, что он слабак, поскольку не знает, как решать проблему терроризма. Ле Пен заявила, что во втором туре президентских выборов она собирается привлечь внимание общества к этой и другим важным темам.

По итогам первого тура Макрон обошел свою соперницу, набрав 23,75 процента голосов против 21,53 процента у Ле Пен.