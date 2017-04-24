Сотрудники Научно-исследовательского института и музея антропологии имени Д.Н. Анучина МГУ имени М.В. Ломоносова, а также кафедры антропологии биологического факультета МГУ в сотрудничестве с учеными из Института общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН проанализировали взаимосвязь особенностей строения лицевого скелета с климатическими факторами в ряде популяций Северной и Северо-Восточной Европы, Сибири и Северо-Восточной Азии. Результаты своей работы ученые опубликовали в журнале Journal of Human Evolution.

В своей работе ученые использовали методы краниометрии и популяционной генетики, провели краниометрическое исследование, собрали и обработали данные по дискретно-варьирующим признакам черепа.

Как в Европе, так и в Азии, популяции из более холодных регионов характеризовались увеличением длины и ширины верхней челюсти, сужением и удлинением носовой полости, некоторым увеличением ширины носа. Однако жители Северо-Восточной Европы также отличались от своих южных соседей ослабленным выступанием носа и лица в целом, заметным уменьшением высоты грушевидного отверстия, глазниц и носовых костей.

Анализ строения лицевого черепа у верхнепалеолитических жителей Европы показал, что его морфология более сходна с современными северными, нежели западными или южными европейцами. Следовательно, нельзя исключать влияния суровых климатических условий приледниковой зоны на формирование краниологической изменчивости первых представителей современного человека на этом континенте.

В работе впервые были рассмотрены проявления климатической адаптации в строении черепа населения Северо-Восточной Европы и сопоставлены с подобными проявлениями в группах Сибири и Дальнего Востока. На практике результаты могут быть интересны оториноларингологам, так как морфологическая изменчивость верхних дыхательных путей может иметь прямую связь с эпидемиологией их заболеваний и особенностями лечения.