В общежитии Кировоградской летной академии Национального авиационного университета умер студент-иностранец. По словам свидетелей, парень ударил себя ножом в сердце.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КЛА НАУ.

По информации, парень пришел в общежитие поздно ночью и зашел в комнату к знакомым. По словам свидетелей, в ходе ссоры студент взял нож и ударил себя в область сердца.

Тело парня нашли утром в коридоре.

– Говорить о самоубийстве или о других вещах мы сейчас еще не можем. Рассматривается и эта версия, но ведется следствие, до завершения которого никаких выводов делать нельзя. Сейчас ситуацию разбирают соответствующие органы, — сообщили в академии.

По информации, студент был гражданином Азербайджана и учился на пилота. В общежитии он не проживал.