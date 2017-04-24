В прошедшие выходные в Грозном прошел фестиваль «Шашлык-машлык». На фестиваль собрались мастера шампуров и мангала со всей Чечни и соседних регионов, а также из Азербайджана и Узбекистана. Информацию распространяет издание etokavkaz.ru.

— Для азербайджанцев шашлык — национальное блюдо, — говорит, проворно переворачивая шампуры и рассчитывая клиентов, Яшар Гасанов из ресторана «Бакинский дворик» (Баку). — Для хорошего шашлыка что надо? Молодой барашек нужен, курдючный. Многие же не знают, берут старого барана, а он не вкусный… Бесплатно я не расскажу вам секрет своего шашлыка. Шучу. Маринуют у нас все по-своему. Даже у классического бакинского шашлыка есть несколько рецептов. Самый интересный — на вине. Можно и в пиве, и в шампанском мариновать, но, на мой взгляд, лучше в вине. В таком маринаде даже свиной шашлык вкусный. Перец, специальная смесь специй — не скажу какая, это мой секрет, соль и вино. Вино в готовом шашлыке не чувствуется на вкус, но аромат остается. А мариновать надо долго. Вот сейчас поставишь — хороший будет к завтрашнему дню. Один день должен стоять.